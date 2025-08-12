Молодогвардейцы Котельников организовали мастер-класс по оказанию первой помощи

сегодня в 19:17

В городском округе Котельники состоялся практический мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, организованный местным отделением «Молодой Гвардии». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Особенностью мероприятия стало то, что его провел молодогвардеец Элвин Алиев — выпускник котельниковской школы, а ныне студент-хирург и практикующий фельдшер.

Под руководством Элвина участники освоили базовые навыки спасения жизни: учились правильно накладывать повязки, отрабатывали технику сердечно-легочной реанимации и разбирали алгоритмы действий в экстренных ситуациях.

По завершении обучения и. о. руководителя местного отделения «Молодой Гвардии» Светлана Кормильцына вручила Элвину памятный подарок — фирменную футболку с надписью «ФЕЛЬДШЕР», символизирующую признание его заслуг.

Участники договорились о проведении нового мастер-класса перед зимним сезоном, где разберут особенности оказания помощи в холодное время года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.