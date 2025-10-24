Молодежный проект «Театральный поединок» вышел на финальный этап
Фото - © Пресс-служба проекта "Театральный поединок"
В начале ноября стартует второй этап осенней серии игр Молодежного проекта «Театральный поединок», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
За выход в полуфинал будут сражаться 8 команд:
- Детский Эстрадный Музыкальный театр «Мюзикл» (г.о. Химки)
- Театральная студия «Позитив» (г.о. Электросталь)
- Образцовый коллектив «Дебют» (г. Волоколамск)
- Театральный коллектив «СказкаГрад» (г. Павловский Посад)
- Театральная студия «Овация» (г.о. Красногорск)
- Образцовый коллектив Театральная студия «Мозаика» (г. Дедовск)
- Театр мюзикла «Успех» (г.о. Люберцы)
- Театральная студия «Верю» (г. Белоозерский)
2 и 3 ноября в Яхроме и Дзержинском состоятся поединки четвертьфинала.
9 ноября на полуфинале в Балашихе определятся финалисты проекта сезона 2025 года.
В мастер-классах и тренингах, которые будут продолжаться параллельно с импровизационными состязаниями в ноябре, примут участие все 32 коллектива, независимо от результатов конкурсных выступлений.
Всего в проекте участвуют более 600 юных актеров из 25 населенных пунктов Московской области.
Финал проекта «Театральный поединок» сезона 2025 года пройдет 24 ноября на Большой сцене Московского Губернского театра.
Организаторы проекта — АНО «Единое творческое пространство» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.
