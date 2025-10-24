Молодежный проект «Театральный поединок» вышел на финальный этап

сегодня в 20:10

В начале ноября стартует второй этап осенней серии игр Молодежного проекта «Театральный поединок», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

За выход в полуфинал будут сражаться 8 команд:

Детский Эстрадный Музыкальный театр «Мюзикл» (г.о. Химки)

Театральная студия «Позитив» (г.о. Электросталь)

Образцовый коллектив «Дебют» (г. Волоколамск)

Театральный коллектив «СказкаГрад» (г. Павловский Посад)

Театральная студия «Овация» (г.о. Красногорск)

Образцовый коллектив Театральная студия «Мозаика» (г. Дедовск)

Театр мюзикла «Успех» (г.о. Люберцы)

Театральная студия «Верю» (г. Белоозерский)

2 и 3 ноября в Яхроме и Дзержинском состоятся поединки четвертьфинала.

9 ноября на полуфинале в Балашихе определятся финалисты проекта сезона 2025 года.

В мастер-классах и тренингах, которые будут продолжаться параллельно с импровизационными состязаниями в ноябре, примут участие все 32 коллектива, независимо от результатов конкурсных выступлений.

Всего в проекте участвуют более 600 юных актеров из 25 населенных пунктов Московской области.

Финал проекта «Театральный поединок» сезона 2025 года пройдет 24 ноября на Большой сцене Московского Губернского театра.

Организаторы проекта — АНО «Единое творческое пространство» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

