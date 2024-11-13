Межрегиональный молодежный форум «Мы — Россия», проходивший в подмосковном Сергиевом Посаде, завершился. В грандиозном мероприятии приняли участие юноши и девушки из разных регионов РФ. Они быстро смогли подружиться и готовят совместные проекты.

«С самого первого дня я познакомился с ребятами из новых регионов. Мы уже активно общаемся и готовим новый проект: они к нам приедут или мы к ним. Эмоций очень много, были крутые спикеры, встречи, тактическая медицина вместо зарядки. В нашей обстановке очень важно знать, как оказать первую помощь», — сказал участник Молодежного парламента Богородского городского округа Виталий Губочкин.

Он добавил, что в ходе форума прошли встречи с интересными спикерами и мастер-классы. Например, участникам объяснили, как правильно проводить мероприятия и все связанные с этим вопросы, вплоть до планирования бюджета.

Юноши и девушки из разных регионов России быстро нашли общий язык. Многие также отметили, что на форуме завели новых друзей и обрели полезные навыки, об этом в том числе рассказал участник из Мариуполя Александр Маханьков.

«В этом форуме я принимаю участие впервые. Очень хотелось бы, чтобы такие форумы проводились почаще. Побывал на разных интненсивах: по социальному навыку, по информационной безопасности. Это те навыки, которые пригодятся в работе по молодежной политике», — заявил Маханьков.

Юноша отметил, что на форуме познакомился со множеством ребят из Подмосковья, а также Белгорода, Белоруссии. Они обсудили, какие мероприятия проводятся в их регионах, и обменялись опытом.

Ранее руководитель министерства информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе передала участникам форума «Мы — Россия» привет от губернатора региона Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Передаю вам теплый привет от губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, благодаря которому стал возможен этот форум. Мы стараемся всей нашей командой, чтобы вам было интересно, полезно, весело, тепло и уютно в нашем большом Подмосковье», — подчеркнула Швелидзе.