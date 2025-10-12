Молодая, красивая: статуя учительницы со стоящими сосками сделана с реального педагога

Скульптура учительницы с торчащими сосками, которая вызвала шквал критики, была создана с реальной девушки-бегуньи, которую мастер увидел около школы в подмосковном Дзержинске, сообщает Mash .

Ранее памятник школьной учительнице с выпирающими сосками возмутил жителей Дзержинского. Они посчитали, что объект больше напоминает не педагога, а рекламу контента 18+.

Скульптор Александр Рожников рассказал, что увидел девушку на пробежке летом, она делала селфи. Прекрасной незнакомкой оказалась новенькая учительница начальных классов.

Мастеру так понравилась девушка, что он создал ее скульптуру. При этом для приличия нарядил ее в закрытую одежду. Также он посоветовался с педагогами и сделал ей туфли на толстом каблуке. Но почему-то из-под блузки девушки выпирали соски. Это в сочетании с букварем и смартфоном возмутило жителей, которые прозвали произведение «статуей онлифанщицы».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.