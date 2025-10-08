Чему она научит? Молодая учительница с твердыми сосками возмутила жителей Подмосковья

Памятник представляет собой образ молодой девушки, которая делает селфи с букварем в руках, сидя на «пятерке». Девушка одета в юбку до колена и рубашку, при этом некоторые жители заметили, что у преподавателя якобы сильно выпирают соски. Некоторые посчитали, что девушка носит рубашку на голое тело.

При этом возмущенные местные жители считают, что объект больше напоминает не педагога, а рекламу контента 18+.

Ранее вандалы снесли гранитный шар в Центральном парке Победы в Долгопрудном. Подростов разыскивают для привлечения к ответственности.

