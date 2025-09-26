сегодня в 19:32

Вандалы снесли гранитный шар в Центральном парке Победы в Долгопрудном

Малолетние вандалы снесли гранитный шар весом 150 кг в Центральном парке Победы в подмосковном Долгопрудном, сообщает 112 .

Инцидент произошел накануне около 22:00.

На опубликованных кадрах видно, как четверо подростков, проходя мимо декораций монумента, начали сталкивать гранитный шар с постамента. Осуществив акт вандализма, неизвестные спокойно покинули парк.

В настоящее время подростов разыскивают для привлечения к ответственности.

