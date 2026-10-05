«Молодая Гвардия» поздравила педагогов Подмосковья с профессиональным праздником

В День учителя активисты «Молодой Гвардии Единой России» пришли в школы Подмосковья с плакатами и цветами, чтобы сказать «спасибо» каждому учителю за его труд, мудрость и веру в учеников. Об этом сообщила пресс-служба «Молодой Гвардии».

В Дубне молодогвардейцы с букетами и словами благодарности заходили в классы и учительскую, чтобы поздравить педагогов на рабочих местах. Для активистов это не просто формальность: многие из них сами когда-то сидели за этими партами. И сегодня они пришли поблагодарить тех, кто дал им знания и поддержку.

«Я очень счастлива. Каждой женщине, каждому педагогу приятно получать подарки, особенно от близких людей. Мои ребята, ученики и молодогвардейцы, — моя гордость. И получать от них благодарность для меня высшая оценка моего вклада в молодое поколение», — поделилась Татьяна Окунева, учитель истории и обществознания школы № 1.

В Луховицах акция началась с самого утра — перед входом в гимназию № 10. Молодогвардейцы у крыльца школы встречали с плакатами и цветами педагогов, идущих на работу. Эстафету поздравлений подхватили и другие округа. В Реутове и Фрязине молодогвардейцы надели ростовые костюмы белых медведей и прошли по школьным коридорам и классам. Мохнатые «гости» дарили учителям цветы и наилучшие пожелания — улыбки не сходили с лиц даже самых строгих педагогов. В Воскресенске молодогвардейцы вручили учителям благодарственные письма от «Единой России» — за добросовестный труд и преданность профессии.

По словам руководителя «Молодой Гвардии» Московской области Дианы Алумянц, такие акции прошли во всех муниципалитетах Подмосковья.

«Мы приходим в школы не потому, что надо, а потому что хотим лично сказать спасибо — за мудрость, поддержку и веру в каждого из нас. Молодогвардейцы сегодня работают в самых разных направлениях: помогают нашим бойцам, поддерживают семьи, занимаются социальными проектами. Но именно школа и учителя дали нам тот фундамент, с которого все началось. И такие акции — наша возможность вернуть хотя бы частичку этого тепла», — рассказала Диана Алумянц.

«Молодая Гвардия Единой России» Московской области — это 53 местных отделения и около 12 тысяч активистов. Отделения работают во всех муниципалитетах региона: проводят социальные, патриотические и добровольческие проекты, помогают жителям. Среди ключевых инициатив — кадровая платформа «ПолитЗавод», городской квест «Город пЕРемен», образовательная программа «Наставник Z», гуманитарные акции и поддержка молодежных проектов.

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