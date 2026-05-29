«Молодая Гвардия» Подмосковья открыла второй сезон «Политзавода»

В Химках, на базе Института культуры, стартовал второй сезон кадрового проекта «Политзавод». «Молодая Гвардия Единой России» Московской области открыла обучение для нового потока — около полутора тысяч молодых людей со всего Подмосковья, сообщает пресс-служба партии.

В этом году «Политзавод» работает по трем направлениям: политический спикер, социальный архитектор и создатель медиаконтента. Участников ждет онлайн-обучение с получением сертификатов, очные мастер-классы с практикующими экспертами и включение в реальные задачи, стоящие перед регионом и муниципальными структурами.

«В политзаводе зарегистрировалось около полутора тысяч молодых людей со всех городов Подмосковья. Ребята будут проходить онлайн-обучение, получат сертификаты, потом очное обучение. Встречаемся со спикерами, проводим исключительно практические мастер- классы, включаемся в задачи, которые сегодня стоят перед регионом и муниципальными штабами», — рассказала руководитель Молодой Гвардии Подмосковья Диана Алумянц.

Экспертная группа проекта в этом году усилена: к «Политзаводу» подключилась Высшая партийная школа, ее представители — депутаты Государственной думы, сотрудники министерств и региональных органов власти — будут вести практические блоки. Очные этапы пройдут с участием глав городских округов, представителей депутатского корпуса, медиатехнологов и политтехнологов из реальных избирательных штабов.

Лучшие участники по итогам проекта получат приоритет при трудоустройстве: стажировки в профильных министерствах, Государственной и Московской областной думах, партийных и молодогвардейских структурах. Кроме того — гранты на реализацию проектов, сертификаты, призы от партнеров.

Химки стали площадкой открытия не случайно. Глава городского округа Инна Федотова видит в «Политзаводе» прямой ответ на один из главных запросов муниципальной службы.

«Кадры — это основной вопрос сегодня. И „Политзавод“ — тот проект, который позволит нам взять к себе ребят, которые хотят не только говорить о проблемах, но и решать их: предлагать конкретные механизмы, вырабатывать алгоритмы. Химки — большой округ, критерии при приеме на работу у нас жесткие и понятные: активность, профессионализм и желание служить людям», — считает Федотова.

Среди участников открытия — молодые активисты, уже знакомые с проектом не понаслышке. Анастасия Подгорная, исполняющая обязанности руководителя местного отделения МГЕР в Химках, в прошлом году победила в «Политзаводе» по направлению «политический спикер» — и, по ее словам, именно эта победа открыла ей путь к нынешней должности.

«Выигрыш дал мне очень многое: я стала руководителем местного отделения „Молодой Гвардии“ в Химках. Безумно рада, что теперь здесь работаю. У меня очень классные ребята, и мы идем только вперед. В этом году участвую по направлению „проектный менеджер“ — хочу попробовать что-то новое и снова победить», — поделилась она.

18-летний Владислав Ищенко из Щелковского отделения МГЕР участвует в «Политзаводе» уже второй раз. Студент факультета государственного управления, он приходит сюда за конкретными навыками и, судя по всему, метит высоко.

«Мне очень интересно развиваться в этой сфере. После первой же лекции почерпнул новую информацию, замотивировался действовать и развиваться. Где себя вижу через пять лет? Как жизнь поведет. Хотелось бы где-то высоко — может, министерство, может, администрация», — заключил Владислав Ищенко.

Регистрация на «Политзавод» открыта.

