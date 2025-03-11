«Молодая Гвардия Единой России» помогает пострадавшим после атаки БПЛА в Московской области

В Ленинском городском округе на месте происшествия активисты Молодой Гвардии организовали дежурство, предлагая всем желающим горячий чай, кофе и сухпайки.

Также в пункте временного размещения, расположенного по адресу: г. Видное, Западный квартал, д. 5 дополнительно дежурят 10 молодогвардейцев. Они оказывают вспомогательную помощь работникам ПВР.

По словам руководителя Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутата Совета депутатов Серпухова Дианы Алумянц, «Молодая Гвардия» продолжает следовать своему принципу — приходить на помощь тем, кто в ней нуждается.

«Сегодняшние события — это трагедия, которая затронула жизни многих жителей Подмосковья. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. С первых минут после происшествия активисты „Молодой Гвардии“ Ленинского городского округа находятся на местах — помогают жителям, раздают горячий чай, сухпайки и поддерживают тех, кто оказался в сложной ситуации. Мы благодарны экстренным службам за их оперативную работу и в свою очередь делаем все возможное, чтобы помочь людям пережить этот непростой момент», — рассказала Диана Алумянц.

В Ленинском городском округе от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая одного 4-летнего ребенка. Они получили поверхностные раны, угрозы жизни нет, врачи оказывают помощь. Также в округе беспилотники упали на территории складов компаний «МосКокс» и «Сантехкомплект» — там пострадавших нет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в 4 часа утра вторника началась массовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье.

«Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим при атаке беспилотников в Подмосковье и их семьям», — сказал Воробьев.

В Минобороны России заявили, что над территорией Московской области уничтожили 91 дрон противника.