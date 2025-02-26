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Молочный фальсификат нашли на 14 производствах в России

Четырнадцать отечественных производителей молочной продукции были уличены в выпуске фальсифицированного сливочного масла и творога. Генпрокуратура РФ инициировала проверки на фальсификат, сообщает газета «Известия» .

По данным Общественного совета при Роспотребнадзоре, поддельная продукция продавалась в магазинах «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О’КЕЙ», «Верный», «Семишагофф» и др.

Нарушения на производстве обнаружили у АО «ТМК „Тверца“», ООО «Молпром», АО «Фурмановский гормолзавод», ООО «Вознесенское», ООО «Балтком Юни», ООО «Масжирпром», ООО «Лав Продукт», ООО «Курский сыродельный завод», ООО «Восход», ООО «Горизонт», ООО «Сливочная страна», ООО «Молсбыт», ООО «Милково» и ООО «Мосальский молочный завод».

Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов направил обращения в Генпрокуратуру и министерство промышленности и торговли РФ с требованием принять меры в отношении производителей и изъять продукцию.

Ранее стало известно, что государственный сектор в России больше других отраслей пострадал от фальшивой молочной продукции из-за несовершенной системы закупок.