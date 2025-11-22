сегодня в 21:03

Мокрый снег пойдет в Москве в ближайшие часы

Жителей и гостей столицы предупредили о мокром снеге, который ожидается в городе в ближайшие часы. Им напомнили о мерах безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве .

По данным синоптиков, мокрый снег начнет падать с 21:00 22 ноября. Осадки прекратятся только к 08:00 23 ноября. На дорогах будет гололедица.

В связи с непогодой жителям порекомендовали проявлять предельную внимательность при управлении автомобилем, а также парковаться в безопасных местах. На улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Нельзя оставлять детей без присмотра.

В случае ЧП можно позвонить по номерам 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

Ранее синоптики спрогнозировали, что Москву на этих выходных засыплет снегом. Снежный покров вырастет до 1-3 см.

