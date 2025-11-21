До 3 сантиметров: Москву на выходных засыплет снегом

Ведущий специалист центра погоды «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец заявил, что в Московском регионе наконец-то образуется устойчивый снежный покров: возврата к осенней погоде уже не будет.

«Температурный режим, особенно в начале следующей недели, будет уже слабо отрицательным, значит, осадки, выпавшие накануне, уже вряд ли будут таять», — сказал Тишковец в эфире радио Sputnik.

По его словам, толщина снежного покрова составит 1-3 сантиметра.

Во вторник на этой неделе температура воздуха превысила максимум, установленный 85 лет назад. Однако резкое изменение погодных условий, вызванное прохождением холодного фронта, привело к значительному снижению температуры на 10 градусов в течение суток.

В пятницу в столице и Подмосковье прогнозируются гололеды и ледяные дожди. На дорогах и тротуарах скользко, встречается морось. К вечеру вместо снега пойдет дождь, температура будет держаться на уровне +1 — +3.

