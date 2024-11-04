Мокрый снег и ветер до 15 м/с придут в Московский регион 4 ноября

Гидрометцентр РФ: мокрый снег и гололед будут в Московском регионе в понедельник

Днем в Московском регионе будет от одного градуса мороза до одного градуса тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Ожидается мокрый снег. Местами возможен гололед. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду. Могут быть порывы до 15 м/с.

Ночью будет от четырех до двух градусов мороза. Ожидается снег и местами гололед. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в День народного единства на Московский регион обрушится мощный циклон. В столице высота снежного покрова увеличится до четырех-семи сантиметров, а в соседнем регионе до трех-восьми.