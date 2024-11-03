Снежная буря обрушится на Московский регион в День народного единства

Мощный циклон принесет непогоду в Центральную Россию, Черноземье и Поволжье. На Московский регион обрушится снежная буря в День народного единства, 4 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на базовой столичной метеостанции ВДНХ впервые в сезоне отметили формирование снежного покрова высотой 1 см. В Тушине покров также составил 1 см. В Подмосковье снег выпал в Клину, Дмитрове, Истре и Наро-Фоминске — по 1 см, в Волоколамске — 2 см.

Он подчеркнул, что из-за непогоды 4 ноября высота снежного покрова в столице вырастет до 4-7 см, в Подмосковье — от 3 до 8 см.

«Такой снег на земле по климату обычно бывает только в начале декабря. Можно будет лепить снеговиков», — отметил синоптик в своем Telegram-канале.

Тишковец добавил, что в непогоду видимость будет ухудшаться до 300 м, а порывы ветра станут достигать штормовых значений — 17 м/с.

Как уточнил специалист, околонулевая температура будет в регионе до середины недели, затем придет тепло с Атлантики. Столбики термометров поползут вверх и к выходным в Москве потеплеет до плюс 5 — плюс 10 градусов. Из-за этого вместо снега пойдут дожди, а снежный покров растает.