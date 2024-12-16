Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве в ночь на 17 декабря

В период с 21 часа 16 декабря до 10 часов 17 декабря в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега, а также гололед и гололедица на дорогах. Гражданам необходимо соблюдать меры предосторожности, сообщает ГУ МЧС РФ по столице.

Местами в городе будет метель, отложение мокрого снега. В отдельных столичных районах, помимо гололеда и гололедицы, прогнозируются снежные заносы. Ветер ожидается юго-западный, западный. Его порывы будут достигать 13-18 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями жителям и гостям столицы порекомендовали при управлении транспортными средствами значительно снижать скорость, избегать опасных маневров, а также парковать авто вдали от деревьев.

Пешеходам посоветовали обходить на улице шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.

При ЧП можно обращаться по телефонам 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

Ранее стало известно, что метель и гололедица ожидаются в Московском регионе в понедельник. Температура будет от минус 1 до плюс 1 градуса.