Метель и гололедица ожидаются в Московском регионе в понедельник
В Подмосковье и столице в понедельник местами прогнозируется метель, также будут гололедица и заносы на дорогах, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Столбики термометров покажут минус 1 — плюс 1 градус.
При облачной погоде пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильные. Ожидаются налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, местами порывы могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление составит 729 мм рт. ст.
Предстоящими ночью и днем температура будет минус 2 — 0 градусов. Сохранятся снег и гололедица.