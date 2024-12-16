Метель и гололедица ожидаются в Московском регионе в понедельник Общество сегодня в 07:16

В Подмосковье и столице в понедельник местами прогнозируется метель, также будут гололедица и заносы на дорогах, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.