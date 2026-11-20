Победителей Открытого регионального конкурса «Мы. В объективе Подмосковье» наградили в Красногорске. На конкурс поступило более 300 заявок из 27 городских округов, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Церемония прошла в рамках спецпроекта Международного молодежного кинофестиваля «Мы». Заявки принимали с 8 октября по 8 ноября. На мероприятии представили лучшие экранные работы о жизни региона и вручили авторам дипломы и награды.

Главный приз спецноминации «В кадре – бренды Подмосковья» получило предприятие «СПКБ Техно». В ее шорт-лист вошли 92 рекламных ролика. Малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели и жители, планирующие открыть дело, представили видеопрезентации, имиджевые ролики, анимацию и корпоративные фильмы.

«Этот конкурс наглядно продемонстрировал, что бизнес и креатив идут рука об руку», — отметил заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев.

Жюри возглавила генеральный директор Московского международного кинофестиваля Наталья Семина. Работы оценивали кинематографисты, представители телевидения, культуры, бизнеса и общественники.

Председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Александр Толмачев напомнил о поддержке креативных индустрий: субсидиях, грантах, образовательных и профориентационных инициативах, подготовке кадров и областном законе.

На церемонии выступили Юрий Назаров, Виктор Рябов, Полина Нечитайло, Ирина Шведова, Полина Пономарева, Кирилл Томилин и творческие коллективы. Ведущими стали Александра Артемьева и Константин Раскатов.

Проект организовала АНО «Лига творчества» при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, Мособлдумы и областного центра «Мой бизнес».

Полный список победителей опубликован на сайте конкурса.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.