Станция метро «Ракитки» сооружается южнее деревни Летово и Летовской улицы, недалеко от парка «Летова тропа» и школы «Летово». На данный момент разработка грунта котлована станции выполнена на 80%, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Станция „Ракитки“ Троицкой линии метро — мелкого заложения. У нее будет два подземных вестибюля. Из монтажно-щитовой камеры в направлении станции „Десна“ стартовала проходка левого перегонного тоннеля. Щиту предстоит пройти более 2,5 км в том числе под участком, где в дальнейшем будет размещен веер путей электродепо „Троицкое“. Сейчас в котловане специалисты производят монтаж второго тоннелепроходческого комплекса, в декабре он начнет строительство правого тоннеля», — передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Соседняя с «Ракитками» станция «Десна» Троицкой линии метро расположится вдоль Калужского шоссе, на пересечении ул. Центральной и ш. Ракитки. Сейчас на площадке идет вынос инженерных коммуникаций, на 50% готовы ограждающие конструкции котлована, ведется разработка грунта.

Южный участок Троицкой линии метро пройдет вдоль Калужского шоссе от Коммунарки до Троицка. Его запуск даст возможность соединить историческую часть столицы и платформу МЦК с Троицком.

Возведение в Москве транспортных объектов, в том числе станций и линий метро, соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о начале проходки тоннеля между станциями метро «Ракитки» и «Десна».