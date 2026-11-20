Строители восстановили девятиэтажный трехподъездный дом на Комсомольском бульваре в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Сейчас они ремонтируют квартиры под ключ: из 59 готовы 17, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Верхние этажи дома сильно пострадали от пожаров во время боевых действий 2022 года. В уцелевшей части продолжали жить люди, поэтому строители в первую очередь закрыли тепловой контур.

Затем в доме заменили разрушенные плиты перекрытия, полностью обновили кровлю, установили окна и двери, смонтировали инженерные системы. Также отремонтировали подъезды и места общего пользования, утеплили и обновили фасад.

Качество каждого этапа контролируют эксперты управления технического надзора капитального ремонта Московской области, подведомственного региональному министерству ЖКХ. Они проверяют соответствие работ проектной документации и строительным нормам, качество материалов и соблюдение технологий.

«Вы всегда с готовностью и самоотдачей беретесь за новые задачи и показываете высокий результат. Спасибо большое команде!» — обратился к экспертам министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Сейчас основные работы сосредоточены на ремонте квартир под ключ. В программу восстановления вошли 59 квартир, 17 из них уже готовы. В помещениях возводят перегородки, прокладывают коммуникации, готовят и отделывают стены, укладывают напольные покрытия, монтируют натяжные потолки, межкомнатные двери и сантехнику. Для удобства жителей также устанавливают бойлеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.