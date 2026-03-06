Мокрый снег и до +2 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и Москве в пятницу температура составит 0 — плюс 2 градуса, местами пройдут небольшие осадки в преимущественно в виде снега, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде сохранится гололедица.
Скорость северного ветра не превысит 9 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.
Также в Московском регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Его объявили до вечера 8 марта.
