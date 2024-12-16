«Моя попочка красивее, чем лица недолюбленных теток»: Волочкова ответила Андреевой

Анастасия Волочкова ответила на скандальные обвинения телеведущей Екатерины Андреевой в алкоголизме. Балерина призналась, что возмущена такими громкими заявлениями в ее адрес, но в то же время они ей льстят, сообщает Super.ru на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Андреева выставила фото, сделанное в бане. Пользователи в комментариях обратили внимание на это, отметив, что такие же снимки часто публикует Волочкова. Телеведущую такие сравнения задели. Она заявила, что балерина в последнее время «явно не в форме и, кажется, даже пьет».

Волочкова ответила на такие обвинения. Ее они возмутили, но одновременно и польстили ей. Звезда призналась, что о ней часто негативно высказываются малознакомые люди. При этом балерина считает, что «лучше быть предметом зависти, чем сострадания».

Кроме того, по ее мнению, счастливый человек стал бы оскорблять других людей.

«Моя попочка красивее, чем лица многих недолюбленных теток», — написала звезда.

Также Волочкова отметила, что публичные оскорбления — это не самый достойный способ привлечения внимания к своей персоне. Звезда заявила, что если бы она действительно страдала от алкогольной зависимости, то попросту не смогла танцевать на пуантах.

Ранее Волочкова рассказала, что встретит Новый год с близкими и родными. Отмечать она планирует дома.