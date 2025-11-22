Могут оштрафовать: почему украшение подъездов к Новому году надо согласовать

Юрист Черкасов: за украшение подъездов к Новому году могут оштрафовать

Ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов рассказал, что украшение подъездов к Новому году требует согласования с другими жильцами и соблюдения противопожарных правил. В ином случае можно нарваться на штраф, сообщает «Прайм» .

Юрист уточнил, что если отдельные жильцы решат самостоятельно, не спрашивая у других, разместить украшения в подъезде, то нарушат правила Жилищного кодекса. Использовать домовые объекты каким-либо способом можно только по согласованию со всеми жильцами.

Если собрание, на котором бы выяснилось мнение всех, не проводилось, то человек, самостоятельно использовавший общедомовое имущество, может получить штраф в размере от 100 до 300 рублей за самоуправство (ст. 19.1 КоАП РФ). Но, вероятно, жильцу все же удастся полностью уйти от ответственности из-за малозначительности деяния.

При украшении подъезда также можно нарушить противопожарные правила (ст. 20.4 КоАП РФ). В этом случае наказание будет гораздо серьезнее. Могут оштрафовать как жильцов (на 5-15 тыс. рублей), так и управляющую компанию (на 300-400 тыс. рублей).

Ранее в РФ предложили запретить новогодние украшения в виде бокалов и бутылок вина. По мнению авторов инициативы, «алкогольные» новогодние атрибуты приучают к пагубной привычке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.