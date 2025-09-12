Мобилизованный против воли в ряды ВСУ священник УПЦ погиб на фронте

Насильно мобилизованный в ряды Вооруженных сил Украины священник канонической Украинской православной церкви отец Николай Хлань погиб на фронте, сообщается в Telegram-канале украинского Союз православных журналистов (СПЖ).

«Священника мобилизовали совсем недавно. Его отослали на передовую, и там он почти сразу погиб», — говорится в сообщении.

Отец Николай был настоятелем Преображенской общины в селе Минковцы Славутского района Хмельницкой области.

