Священник ПЦУ топором попытался отрубить головы военкомам на Украине
Фото - © Telegram-канал «Операция Z: военкоры Русской весны»
Священник Православной церкви Украины (ПЦУ) и православный блогер Андрей Шиманович ударил топором по голове сотрудников ТЦК в Черкассах. Они остановили его на улице и попросили показать документы, сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры Русской весны».
Помимо этого, Шиманович распылил в лицо сотрудникам ТЦК газовый баллончик. Также при себе у него обнаружили пистолет.
Священника ПЦУ задержали.
Ранее хакеры получили доступ к секретным документам Киева. Согласно информации из них, Украина собирается срочно мобилизовать в ВСУ примерно 122 тыс. человек.