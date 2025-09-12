сегодня в 10:29

Священник Православной церкви Украины (ПЦУ) и православный блогер Андрей Шиманович ударил топором по голове сотрудников ТЦК в Черкассах. Они остановили его на улице и попросили показать документы, сообщает Telegram-канал « Операция Z: военкоры Русской весны ».

Помимо этого, Шиманович распылил в лицо сотрудникам ТЦК газовый баллончик. Также при себе у него обнаружили пистолет.

Священника ПЦУ задержали.

Ранее хакеры получили доступ к секретным документам Киева. Согласно информации из них, Украина собирается срочно мобилизовать в ВСУ примерно 122 тыс. человек.