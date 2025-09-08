Украина собирается срочно мобилизовать в ВСУ около 122 тыс. человек в связи с крупным обвалом линии фронта. Больше всего призвать в армию планируют из Одесской, Днепропетровской и Харьковской областей, сообщает SHOT со ссылкой на полученные секретные документы Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский собирается отправить на фронт 121,9 тыс. человек из семи регионов и двух территорий. В Днепропетровской области мобилизуют 22,5 тыс. человек, в Одесской — 18 тыс., в Харьковской — 15,7 тыс.

В Киевской области призовут 14,2 тыс. человек, во Львовской — 12,5 тыс., в Волынской — 8,4 тыс., в Ивано-Франковской — 7,8 тыс. С временно подконтрольных ВСУ территорий Донецкой Народной Республики мобилизуют 11,8 тыс. человек и Запорожской области — 10,9 тыс. человек.

Во всех семи регионах и на двух территориях будут усиленно работать сотрудники ТЦК. Доступ к секретным файлам получили российские хакеры Killnet, PalachPro и Nessus.