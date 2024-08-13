МО на форуме «Армия-2024» заключило контракт на поставку ракет для «Искандеров»

сегодня в 15:14

Конструкторское бюро машиностроения будет поставлять ракеты для «Искандеров»

В рамках форума «Армия-2024» Минобороны России и Конструкторское бюро машиностроения заключили государственный контракт на поставку ракет 9М723-2ФЗ для комплексов «Искандер», сообщает РИА Новости .

Начальник Главного управления вооружения ВС РФ, генерал-полковник Анатолий Гуляев вручил госконтракт гендиректору научно-производственной корпорации Сергею Питикову на форуме «Армия».

Поставка ракет 9М723 для «Искандеров» — это не единственный заключенный на форуме госконтракт. В рамках мероприятия также заключили контракт на изготовление и поставку телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов «Марлин-350».

Ранее на форуме «Армия-2024» представили средства борьбы с вражескими беспилотными летательными аппаратами. Эти разработки позволяют ВС РФ защищать родину от врагов.