На «Армии-2024» показали современнейшие средства борьбы с дронами

На военно-техническом форуме «Армия-2024» Россия показала множество современных разработок для борьбы с беспилотниками, сообщает RT .

Одна из технологий — прототип подствольного дробовика для автомата Калашникова. Из него можно стрелять патронами 12-го калибра по целям, находящимся на расстоянии 15-30 м.

Помимо этого, на выставке продемонстрировали улучшенную версию системы ПВО «Панцирь-СМД-Е». Она может вести стрельбу одновременно по 48 объектам противника.

Были показаны и новые системы радиоэлектронной борьбы. Для создания помех могут использоваться ЕЖ-РФ, «Айгуль 400», «Лесочек» и «Алия 350». Специалисты уверены, что некоторые из продемонстрированных на форуме разработок вскоре будут направлены ВС РФ на линию боевого соприкосновения.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что СВО — это вооруженное противостояние России и Запада. Чтобы победить, Москве в том числе нужно обеспечить армию современным оружием.