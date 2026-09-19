Дмитриева: межпартийное сотрудничество укрепляет легитимность голосования

Она рассказала, что в период подготовки штаба общественного наблюдения с региональными отделениями политических партий были подписаны соглашения о сотрудничестве. Это линейное партнерство по обмену информационными сообщениями для улучшения более прозрачных процессов общественного наблюдения, а также совместная работа формирования информационной повестки работы ЦОНа.

Сегодня из центра можно в режиме реального времени вывести изображение буквально с любого избирательного участка региона. Дмитриева добавила, что ежедневно через ЦОН проходят сотни гостей.

«Мы регулярно проводим брифинги и экспертные сессии. Очень важно, что в рамках нашего соглашения мы сформировали такую общественно-политическую точку притяжения, благодаря которой наш совместный общественный контроль может быть более качественным и более конструктивным», — сказала она.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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