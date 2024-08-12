В Минобороны заявили, что СВО — противостояние России и Запада

Спецоперация — вооруженное противостояние России и коллективного Запада, заявил во время выступления на открытии форума «Армия-2024» министр обороны РФ Андрей Белоусов.

По словам Белоусова, Соединенные Штаты и их партнеры хотят продолжать доминировать. Их задача — сделать так, чтобы многополярный миропорядок не образовался. В этом плане противостояние между РФ и Западом затрагивает интересы всех стран мира.

Чтобы победить в современном боевом конфликте, нужно соблюсти ряд условий. Необходимо обеспечить армию современным оружием, внедрить новые тактики ведения сражений, сформировать систему управления с использованием новых технологий и улучшать военные кадры. На основе этих принципов и была выстроена работа форума, заключил он.

Ранее сообщалось, что мероприятие «Армия» пройдет с 12 по 14 августа. Его организовали в Кубинке Московской области.