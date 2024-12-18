Многоженец Сухов прокомментировал новость о жалобе на его семью в органы опеки

Многоженец и многодетный отец Иван Сухов сказал, что ему нечего скрывать перед органами опеки. Он не против того, чтобы к нему пришли с проверкой, сообщает РЕН ТВ .

Сухов сказал, что к нему приходили из органов опеки. Это произошло после того, как неизвестный человек написал туда заявление на мужчину.

Многоженец и многодетный отец допустил, что семью ждут и другие проверки. Однако у Сухова есть возможность прокормить большое количество детей и трех жен, поэтому он уверен в том, что пройдет все проверки.

Ранее детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сказала, что проверит семью многоженца Ивана Сухова, который живет с тремя женами и 14-ю детьми. Они проживают на площади 70 квадратных метров.