Детский омбудсмен в Москве проверит семью многоженца Ивана Сухова

Жители России требуют проверить семью многоженца Ивана Сухова, который в интервью Саше Сулим рассказал, что с тремя женами и 14-ю детьми живет в квартире площадью 70 квадратных метров. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская посетит семью перед новогодними праздниками, сообщает SHOT .

Сухов в интервью Сулим рассказал, что его многодетная семья живет на 70 квадратных метрах в Москве. Ежемесячно мужчина выделяет на нужды 19-ти человек всего 75 тысяч рублей, а в воспитание детей закладывает идею, что мальчики должны стать многоженцами, а девочки — вторыми или третьими женами.

Жители России, посмотрев интервью многоженца, начали через соцсети просить органы опеки проверить семью Сухова, так как считают, что он вместе с тремя женами может мешать детям нормально социализироваться в общество.

«Я у них уже была в гостях. Перед Новым годом еще раз с удовольствием схожу, поздравлю детей. И заодно проверим, где дети учатся, где проходят медицинские обследования и так далее. То есть, нарушаются ли права детей. Других компетенций по отношению к этой семье у меня нет», — рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

По данным SHOT, у Сухова нет никакой недвижимости в Москве. На него зарегистрирован земельный участок и квартира во Владимирской области, а также «УАЗ-Патриот». Также у него есть ООО «Преображение». Компания занимается ремонтом бытовой техники, но с 2021 года не предоставляет отчеты по доходам. Многодетная семья, по словам самого Сухова, получает хорошую помощь за счет выплат на детей.