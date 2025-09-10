Младший брат Федора Емельяненко досрочно выйдет на свободу из колонии

Младший брат российского бойца ММА Федора Емельяненко Иван, осужденный за уличную драку, ходатайствовал об условно-досрочном освобождении из колонии. Его прошение было удовлетворено, сообщает «112» .

Инцидент, в результате которого Емельяненко оказался в колонии, произошел в 2024 году. Спортсмен тогда заступился за женщину и подрался с ее обидчиком. Иван нанес оппоненту тяжкие увечья.

Пострадавший зафиксировал побои и написал заявление на Емельяненко. В результате Ивана отправили в колонию на 1 год и 6 месяцев.

Недавно мужчина подал на условно-досрочное освобождение. В колонии он демонстрировал хорошее поведение, добросовестно относился к труду и посещал храм. В итоге суд удовлетворил ходатайство.

Ивана выпустят из колонии через 15 дней. При этом отмечается, что мужчина, с которым Емельяненко подрался, был осужден по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотиков).

Ранее сообщалось, что младший брат Федора Емельяненко шьет в колонии медкостюмы по госзаказам.

