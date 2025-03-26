Младший брат Федора Емельяненко шьет в колонии медкостюмы по госзаказам

Сначала Иван попал в СИЗО-3 из-за драки. 11 марта его доставили в ИК-4, где отбывает последние дни наказания актер Михаил Ефремов. После завершения карантина Емельяненко-младший пошел на работу в швейный цех, где шьет костюмы «Каспер».

В декабре прошлого года российского бойца ММА Ивана Емельяненко приговорили к 1,5 года заключения по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Ему осталось отсидеть 12 месяцев.

Иван — младший брат бойцов смешанных единоборств Федора и Александра Емельяненко. Он также строил спортивную карьеру и является мастером спорта по боевому самбо.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко заявил, что артист покинет тюремные стены уже 9 апреля по условно-досрочному освобождению. В ходе заседания актер заявил, что раскаивается в совершенном преступлении. Он также пожаловался на здоровье, а еще отметил, что больше никогда не будет пить и не сядет за руль.