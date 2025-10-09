МКДЦ Реутова присоединился к областному проекту модернизации «Умный ДК»

Проект, охватывающий 50 пилотных объектов по всему региону, призван трансформировать дома культуры в современные, технологичные и максимально доступные пространства для жителей всех возрастов. В рамках инициативы внедряется единый фирменный стиль оформления, запускаются передовые онлайн-сервисы и устанавливаются высокотехнологичные решения, включая камеры с искусственным интеллектом. Ключевой составляющей проекта стал цифровой сервис «Открытый ДК», который уже доступен на портале «Дома культуры Подмосковья».

Теперь любой житель региона, включая реутовчан, может в режиме онлайн забронировать помещение для своих творческих нужд: репетиционный зал, студию звукозаписи, сцену или мастерскую. Это открывает новые возможности для самостоятельных репетиций, проведения мастер-классов, концертов и даже фотосессий. Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, цель проекта — сделать так, чтобы дома культуры не простаивали, и каждый желающий мог заниматься творчеством в удобное время, используя современное оборудование, предоставляемое центром.

Помимо цифровизации, проект «Умный ДК» уделяет большое внимание созданию комфортной инфраструктуры. В учреждениях появляются бесплатный Wi-Fi, точки для зарядки гаджетов, вендинговые аппараты и велопарковки. Все навигационные элементы — от вывесок до указателей — приводятся к единому, узнаваемому стилю, что делает пространство более интуитивно понятным для посетителей. Особое внимание уделено безопасности и аналитике. Установка «умных камер» с искусственным интеллектом позволяет не только обеспечивать порядок, но и анализировать загруженность помещений.

Система подсчитывает количество посетителей и определяет наиболее популярные зоны, что помогает администрации оптимизировать расписание и эффективно использовать ресурсы. Участие Молодежного культурно-досугового центра в этом проекте — важный шаг для Реутова, который сделает культурную жизнь города еще более насыщенной, современной и открытой для творческих инициатив жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.