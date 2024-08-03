«МК»: Алла Пугачева может вернуться в Россию вместе с детьми

До конца лета певица Алла Пугачева планировала посетить Россию. О планах прилететь в Москву она рассказывала друзьям еще зимой, сообщает МК .

В начале лета у артистки не получилось приехать, так как она жила на Кипре из-за неспокойной ситуации на новой родине — в Израиле.

Сейчас Пугачева находится в Прибалтике и спокойно может посетить РФ. Скорее всего, она возьмет с собой детей Лизу и Гарри. Они очень скучают по дому в деревне Грязь.

Ее муж, юморист Максим Галкин* в Россию не собирается. Артист ждет вердикта Верховного суда, он хочет обжаловать отказ в исключении его из реестра иноагентов.

Пугачева планировала посетить РФ, чтобы обновить ряд документов, проверить имущество, а также встретиться с друзьями.

*признан в России иноагентом.