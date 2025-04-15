Мягкие игрушки оказались грязнее, чем сиденье унитаза

Согласно исследованию компании MattressNextDay, в плюшевых игрушках вдвое больше микробов, чем на сидении унитаза, сообщает kp.ru .

Исследователи провели анализ мазков, взятых с плюшевых мишек, одеял, мусорных ведер и сидений унитазов. Так, 43% проверенных одеял и 29% мягких игрушек имели уровень загрязнения, превышающий 1000 единиц, что свидетельствует о крайне высокой степени загрязненности. Для сравнения, уровень загрязнения сиденья унитаза составил 864 единицы, а мусорного ведра — 294 единицы.

Также в мягких игрушках были обнаружены потенциально опасные микроорганизмы, такие как золотистый стафилококк и кишечная палочка. Они могут привести к серьезным инфекционным заболеваниям, особенно у детей.

Кроме того, в немытых игрушках могут размножаться пылевые клещи и плесень, которые являются причиной аллергических реакций и астмы.

Ранее врач Вера Сережина рассказала, какие болезни можно подхватить через слюну. Чтобы снизить риск заражения чем-то неприятным, стоит придерживаться нескольких простых правил.