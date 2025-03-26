Поцелуй с последствиями: какие болезни можно подхватить через слюну?

Через слюну передаются многие вирусы, которые распространяются воздушно-капельным и контактным путями. В их числе герпетические инфекции: цитомегаловирус, вирус простого герпеса и инфекционный мононуклеоз, вызванный вирусом Эпштейна–Барра. Об этом сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Эти вирусы легко передаются при поцелуях, особенно если на слизистой рта есть небольшие повреждения. Причем герпес — это не только высыпания на губах, но и вирус, который может жить в организме годами и обостряться при стрессе или ослабленном иммунитете», — сказала Сережина.

Не стоит забывать и о более привычных инфекциях — ОРВИ, гриппе, коронавирусе и респираторно-синцитиальном вирусе. В весенний период риск подхватить одну из этих «болячек» особенно велик. Зараженный человек распространяет вирусы при кашле, чихании и даже просто во время разговора. А заразиться можно не только при поцелуе, но и через предметы, до которых дотрагивались больные. Так что важно не забывать мыть руки и стараться не трогать ими лицо.

«Кстати, плохо вымытая чашка или столовые приборы тоже могут стать источником инфекции. Например, так передается бактерия Helicobacter pylori, которая может вызвать гастрит и язву. Если в семье или рабочем коллективе есть инфицированные, каждому лучше пользоваться своей посудой и мыть ее при температуре не ниже 60 градусов. А еще полезно обдавать посуду кипятком или использовать посудомоечную машину — это надежнее», — отметила врач.

Через слюну могут передаваться и более серьезные заболевания, такие как сифилис, хламидиоз, гонорея, гепатиты В и С. Инфицироваться можно даже если на слизистой рта отсутствуют микроповреждения — для этих инфекций возможен не только половой, но и бытовой путь передачи. Поэтому важно не пользоваться чужими зубными щетками, полотенцами и бритвами — это правило, которое не стоит игнорировать.

«Чтобы снизить риск заразиться чем-то неприятным, стоит придерживаться нескольких простых правил. Во-первых, держаться подальше от людей, у которых есть явные симптомы простуды — кашель, насморк, конъюнктивит или высыпания. Во-вторых, нужно мыть руки после посещения общественных мест и не касаться лица», — объяснила эксперт.

А еще — не пользоваться чужой посудой и стараться не пить из одного стакана даже с близкими людьми. И, конечно, нельзя забывать о гигиене в вопросах личных контактов. Например, барьерные средства контрацепции помогают защититься не только от нежелательной беременности, но и от многих инфекций, которые могут передаваться через слизистые.

«Поцелуи — это приятно и важно для поддержания эмоциональной близости, но нужно подходить к ним ответственно и помнить не только о правилах гигиены, но и своевременно обследоваться на перечисленные инфекции. Тогда и романтика не пострадает, и здоровье останется в порядке», — заключила Сережина.