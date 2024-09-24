Мизулина: соцсеть Likee лидирует по количеству детского порно и числу педофилов

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что из-за большого количества детской порнографии и педофилии соцсеть Likee является самой опасной для российских детей платформой, сообщает ТАСС .

«Я считаю, что самая опасная на текущий момент для детской аудитории платформа — Likee. Это некий аналог TikTok, где очень много контента, связанного с педофилией. Очень много детской порнографии на этой платформе, которая не блокируется», — сказала Мизулина.

Она выразила надежду, что российские власти и Роскомнадзор примут соответствующие меры. Лига безопасного интернета направила соответствующее обращение в надзорное ведомство.

Организация неоднократно призывала социальную сеть бороться с распространением недопустимого контента. Администрация платформы пообещала с этим разобраться, однако каких-либо изменений не последовало.

Мизулина добавила, что следует бороться не с платформами, а с людьми, которые используют соцсети для преступной активности. На сегодняшний день абсолютно безопасных платформ не существует.

Ранее в Москве на заседание суда по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю* ворвался мужчина и заявил, что он прокурор.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента в России.