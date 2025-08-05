Мизулина сообщила о сбое подачи заявлений в вузы через Госуслуги

Главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной поступили обращения от россиян, которые пожаловались на сбой подачи заявлений в вузы через Госуслуги.

По словам абитуриентов, система портала все еще не выгрузила конкурсные списки, тогда как прием документов на бюджет уже завершился. При этом на сайтах вузов их тоже нет. Некоторые граждане пожаловались, что им не начисляют баллы за индивидуальные достижения.

Еще один абитуриент заявил, что захотел подать согласие на обучение по целевой квоте через портал. Прием должен был завершиться только 5 августа, это было указано на Госуслугах. Он решил подать согласие 3 августа, но на сайте всплыло уведомление, что прием «уже завершен».

«Судя по числу писем, многие столкнулись с трудностями в связи с подачей заявлений в вузы через Госуслуги», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что рекордное количество заявлений поступило в вузы РФ на педагогические направления — 514 193. В первой половине августа будут зачислены поступающие на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования.