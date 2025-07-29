Рекордное количество заявлений поступило в вузы РФ на педагогические направления

Завершился основной этап приемной кампании в российские университеты. В первой половине августа будут зачислены поступающие на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о значительном интересе молодежи к педагогическим направлениям в этом году. По состоянию на 28 июля, на программы подготовки учителей было подано рекордное количество заявлений — 514 193.

«На программы бакалавриата и специалитета по педагогическим направлениям поступило на 25% заявлений больше, чем по итогам приемной кампании 2024/25 учебного года, — 471 405. Уверен, молодые специалисты придут в школы и продолжат лучшие традиции отечественной системы образования. Отрадно, что направление «Образование и педагогические науки» занимает одну из лидирующих позиций по количеству поданных заявлений на бюджетные места», — сказал Сергей Кравцов.

В Подмосковье также зафиксирован рост числа заявлений в вузы. В этом году их подано 19,2 тыс. — на 6,2 тыс. больше, чем в 2024 году. Из них 5,4 тыс. заявлений подкреплены оригиналами документов (на 2,1 тыс. больше, чем в прошлом году), из которых 258 поданы на целевое обучение.

«В этом году мы столкнулись с беспрецедентным количеством заявлений — абитуриенты активно выбирают высшее образование, и нам важно грамотно совместить их стремления с возможностями университета. Особенно радует, что педагогические специальности вновь в фаворитах: молодежь осознает значимость этой профессии и стремится внести вклад в будущее страны», — рассказала ректор Государственного социально-гуманитарного университета Жанна Леонова.

Она также отметила, что рост популярности педагогических направлений закономерен — это результат системной работы по повышению престижа профессии учителя и поддержки молодых специалистов в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.

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