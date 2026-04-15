Мизулина раскритиковала внесудебный доступ к данным смартфонов россиян

Ранее Генпрокуратура РФ призвала проработать идею о внесудебном доступе правоохранительных органов к данным с мобильных устройств россиян. По мнению главы ведомства, инициатива упростила бы работу полицейских.

«Внесудебный доступ к данным устройств граждан может привести к тотальному беспределу со стороны правоохранительных органов, коррупции и сфабрикованным обвинениям», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Она назвала крайне опасным предоставление расширенных полномочий и ограничение конституционных прав граждан в данной части. По ее словам, для реализации таких инициатив нужно изменить ряд законов, включая уголовно-процессуальный кодекс, а также пересмотреть положения Конституции, касающиеся неприкосновенности частной жизни и сбора информации.

Мизулина добавила, что Конституция РФ гарантирует право на неприкосновенность частной жизни и личную тайну. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни без согласия не допускаются. Эти права не могут быть ограничены даже в условиях чрезвычайного положения.

