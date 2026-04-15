Генпрокуратура предложила проработать идею о доступе к телефонам россиян

Генпрокуратура призвала проработать идею о внесудебном доступе правоохранительных органов к данным с мобильных устройств россиян. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Генпрокурор РФ Александр Гуцан отметил, что инициатива упростила бы работу полицейских, например, в части розыска лиц, скрывшихся от следствия, уклоняющихся от наказаний, а также в поисках без вести пропавших людей.

По его словам, в условиях, когда преступник действует скрытно и анонимно, возможность быстрой идентификации устройства может стать решающей в его поимке.

При этом он уточнил, что подобное решение не должно нарушать конституционные права граждан. На фоне этого Гуцан предложил тщательно проработать инициативу.

Ранее в МВД опровергли появившуюся в Сети информацию о том, что полицейские якобы будут проверять телефоны на использование VPN-сервисов и мессенджеров. Там отметили, что просто использование VPN-сервисов не нарушает законодательство страны.

