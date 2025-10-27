Мизулина прокомментировала включение Монтян* в реестр террористов и экстремистов

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила в Telegram-канале , что ранее на блогера Татьяну Монтян*, которую внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, поступали жалобы о дискредитации ВС РФ.

По ее словам, по данному поводу в организацию поступило большое количество обращений от граждан. По словам Мизулиной, люди увидели дискредитацию российской армии в публикациях Монтян*.

На фоне обращений Лига направляла заявления в МВД с просьбой проверить блогера.

В понедельник данные уроженки Керчи Монтян* появились в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга. При этом ранее отмечалось, что блогер живет в России и выступает против украинских властей.

* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.