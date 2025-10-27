Сторонницу СВО Татьяну Монтян* признали террористкой в России

Журналистку Татьяну Монтян* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В документе указана ее полная тезка с аналогичными датой и местом рождения, свидетельствует сайт.

Монтян* ведет личный блог в Telegram, на который подписано более 417 тысяч пользователей. Она выступала против украинских властей и поддерживала СВО.

Татьяна Монтян* — бывший украинский адвокат, уроженка Керчи. СМИ сообщали, что журналистка живет в России, а на Украине против нее возбуждено уголовное дело

* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга