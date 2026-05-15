Мизулина о «выпускницах-шлюхах»: абсолютно хамское высказывание Стерлигова

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вступилась за выпускниц с ярким макияжем, которых православный предприниматель Герман Стерлигов обозвал «шлюхами» и «раскрашенными папуасами».

«Абсолютно хамское и оскорбительное заявление. Из таких негативных установок потом и складывается предвзятое отношение к женщинам в нашем обществе», — написала Мизулина в Telegram-канале.

Она отметила, что далеко не все выпускницы идут на праздник с ярким макияжем. Даже если это так, это не всегда связано с аморальным образом жизни. Девочки заранее готовятся к важному событию, более того, у них есть родители, которые следят за образом на выпускной.

Ранее Стерлигов жестко высказался о выпускницах с ярким макияжем. Он заявил, что образ нынешних школьниц свидетельствует о духовном упадке.

