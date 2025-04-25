Мизулина: лига безопасного интернета получила более миллиона жалоб в 2024 году

Лига безопасного интернета за 2024 год получила более 1 млн обращений от россиян. Одной из ключевых тем стала травля в Сети, сообщила директор лиги Екатерина Мизулина.

«Безопасность в сети Интернет все больше волнует россиян. Об этом говорят цифры, только за 2024 год мы получили в адрес нашей организации 1,012 млн обращений от граждан России в связи с фактами распространения в сети Интернет опасного контента, с различными преступными действиями, которые совершают различные провокаторы на просторах интернета», — сказала Мизулина на пленарном заседании XIV Международного форума безопасного интернета — 2025.

Она добавила, что одной из ключевых тем обращений граждан была травля в виртуальном пространстве. Такие жалобы составляют около 32% обращений в лигу безопасного интернета.

Ранее Мизулина отметила, что за последние годы отмечается увеличение числа случаев, когда злоумышленники с Украины обманом вынуждают молодежь совершать поджоги различных объектов, что считается диверсией. Таким образом молодежь обрекают на тюремное заключение.