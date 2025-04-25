Мизулина: преступники с Украины вовлекают российскую молодежь в диверсии

За последние годы отмечается увеличение случаев, когда злоумышленники с Украины обманом вынуждают молодежь совершать поджоги различных объектов, что считается диверсией, об этом рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она отметила, что с началом проведения СВО в 2002 году Россия столкнулась с новой проблемой — это вовлечение детей и молодежи в совершение диверсий и террористическая активность через интернет. Число таких преступлений растет в последние годы.

«Провокаторы с территории Украины ведут активную деятельность в этом направлении. Каждый день мы видим поджоги военкоматов, торговых центров, военных объектов», — сказала Мизулина на пленарном заседании XIV Международного форума безопасного интернета — 2025.

Глава Лиги безопасного интернета добавила, что злоумышленники обманом вовлекают молодежь в совершение преступлений, обрекая их на тюремные заключения.

Ранее сообщалось, что в условиях проведения СВО и активности международных террористических организаций участились случаи распространения в молодежной среде идеологии неонацизма и терроризма. С начала этого года в РФ предотвращено 47 терактов с участием молодых людей и подростков.