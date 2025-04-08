НАК: в России предотвращено 47 терактов с участием молодых людей и подростков

В условиях проведения СВО и активности международных террористических организаций участились случаи распространения в молодежной среде идеологии неонацизма и терроризма. С начала этого года в РФ предотвращено 47 терактов с участием молодых людей и подростков, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета.

На заседании НАК директор ФСБ России Александр Бортников отметил, что большинство предотвращенных терактов готовили с участием подростков. За 3 года задержали более 2,5 тыс. молодых людей, которые попали под влияние террористических и неонацистских организаций.

С учетом обстановки на федеральном и региональном уровнях реализуются комплексные меры по обеспечению безопасности молодежи, ее защите от деструктивных идеологий. Особое место в этой системе занимает подготовка профильных специалистов. По результатам заседания были выработаны дополнительные меры по защите молодых людей.

Ранее сотрудники ФСБ задержали уроженца Оренбургской области 2002 года рождения, который оказался сторонником украинской террористической организации. Мужчина публично призывал к действиям, направленным против государственной безопасности.