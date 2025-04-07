ФСБ задержала сторонника террористов, призывавшего военных сотрудничать с ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали уроженца Оренбургской области 2002 года рождения, который оказался сторонником украинской террористической организации. Мужчина публично призывал к действиям, направленным против государственной безопасности, сообщает пресс-служба УФСБ России по городу Москве и области.

Гражданина России задержали в его доме. Оказалось, что, находясь в Московском регионе, мужчина опубликовал в Сети призывы к российским военнослужащим переходить на сторону ВСУ и сотрудничать с украинской армией, передавая информацию о размещении ВС РФ.

В интернете мужчина разместил видеоролики, оправдывающие идеи терроризма и людей, которые его совершали. В отношении него возбудили уголовное дело на основании статей о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, и публичном оправдании и пропаганде терроризма. Гражданина доставили в Москву и заключили под стражу.

Ранее в Московской области пресекли теракт в общежитии для курсантов военных училищ. По подозрению в подготовке к атаке задержан российский военный, завербованный Украиной.