Миссия ООН потребовала от Афганистана снять ограничения прав женщин

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) 8 марта в честь праздника призвала правительство Исламского эмира Афганистан снять ограничения, которые лишают девочек и женщин их главных прав. Об этом сообщает РИА Новости .

Также в МООНСА призвали страны мира позволить «усилить голос женщин Афганистана». Предлагается поддерживать их лидерство и вкладываться в жизнестойкость, будущее.

В МООНСА напомнили, что в Афганистане женщин отстраняют от учебы, работы, общественной жизни. Это игнорирование прав человека.

Также подобная практика в отношении слабого пола создает препятствия для развития Афганистана. Она приводит к нищете и изоляции огромного количества людей.

Ранее сообщалось, что в Афганистане планируют запретить окна, через которые видно женщин.